ARD zeigt Handball-Länderspiele gegen Kroatien live

Der deutsche Handballbund begeht diesen Samstag den "Tag des Handballs". Dabei treten die Frauen- und Herren-Nationalteams jeweils gegen Kroatien an. Die ARD-"Sportschau" ist live in TV und Netz dabei.



Der Tag des Handballs wird am Samstag in Hannover begangen. Hierzu sind die Frauen- und Männer-Nationalmannschaft Kroatiens zu Gast. Die rund 10.000 Tickets für die Spiele in der TUI Arena sind bereits vergriffen. Dank der Live-Übertragungen der ARD können Handball-Fans auch von zu Hause aus hautnah dabei sein.