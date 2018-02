ATP-Turnier in Acapulco diese Woche live auf Sky

Während in Deutschland frostige Temperaturen herrschen, tummelt sich die Tenniselite in wärmeren Gefilden. Sky ist in Mexiko live dabei.



Die ATP-Tour macht Halt in Mexiko und Sky ist die ganze Woche live mit dabei. Bei dem 500er Turnier am pazifischen Ozean stehen insgesamt sieben Top-Ten-Spieler im Starterfeld, darunter auch die deutsche Hoffnung Alexander Zverev. Meldungen zu diesem Thema

Los geht es bereits an diesem Montag mit der ersten Runde ab 23 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Auch an den anderen Wochentagen bis Freitag startet die Übertragung aus Mexiko jeweils zur selben Zeit. Am Wochenende stehen zuerst die Halbfinals, am Samstag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr morgens, und Sonntag dann das Finale ab 4 Uhr auf dem Programm.



Kommenden Montag bietet Sky eine Zusammenfassung des Turniers auch im Free-TV an. Ab 21.30 Uhr werden auf Sky Sport News HD die Höhepunkte zu sehen sein.