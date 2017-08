AXN zeigt finale 3. Staffel der Action-Drama-Serie Kingdom

Die gerade in den USA ausgestrahlte 3. Staffel der MMA-Drama-Serie Kingdom wird ab dem 26. Oktober 2017 durch AXN, dem Action & Entertainment Sender von Sony Pictures Television Networks in Deutschland ausgestrahlt.



Die ersten Staffeln werden als Marathonsendungen mit jeweils 10 Episoden am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) 1. Staffel, 21. Oktober Staffel 2A und 22. Oktober Staffel 2B gesendet. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in der Mediathek EntertainTV abrufbar. Die kompletten Staffeln 1, 2A und 2B können ab dem 1. Oktober in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia abgerufen werden.