Ab heute "garantiert unzensiertes" Spätprogramm bei Tele 5

Tele 5 bringt künftig jede Freitagnacht einen Clip-Mix, der "garantiert unzensiert" ist. läuft künftig. Dabei wird zum Teil brandneues Material gesendet.



Nicht erst seit heute stehen bei Tele 5 die Zeiger zum Ende der Woche auf Satire und Nonsens. Von dieser Nacht (0.20 Uhr) an aber wird mit "garantiert unzensiert" ein nach eigenen Angaben "wahnwitziger aber äußerst genialer", neuer Clip-Mix auf die Zuschauer losgelassen.