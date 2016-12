Ab sofort: Sky erweitert App-Angebot

Besitzer der Streaming-Box von Sky können sich auf weitere Inhalte freuen. Der Pay-TV-Anbieter hat ab sofort sein App-Angebot aufgestockt.



Wer am Donnerstag die Streaming-Box von Sky einschaltet, den erwarten neue Inhalte. Sky erweitert sein App-Angebot und stellt diese neuen Inhalte ab sofort zur Verfügung. Wie May Yin Oh, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland, erklärt, will man die Streaming-Box damit noch umfänglicher nutzbar machen: "Mit den neuen Apps schaffen wir einen zusätzlichen Mehrwert für die Sky TV Box. Damit gibt es neben Sky Ticket viele weitere Nutzungsszenarien für unsere Streaming-Box."