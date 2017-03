Abschiedsspiel von Marcelinho live beim RBB

Zwar steht am Samstag kein Länderspiel an, für Fans von Hertha BSC ist der Tag dennoch von Bedeutung. Denn der ehemalige Berliner Fußballstar Marcelinho feiert live im RBB Fernsehen seinen Abschied.



Beim RBB Fernsehen dreht sich am kommenden Samstag alles um das Thema Fußball. Hauptanlass ist das Abschiedsspiel des Ex-Hertha-Stars Marcelinho, der seine Profi-Karriere beendet. Ab 15.30 Uhr steht ein Hertha-Allstar-Team einer Auswahl an brasilianischen Fußballstars gegenüber. Marcelinho spielt in jedem der prominent besetzten Teams jeweils eine Halbzeit. Für das RBB Fernsehen moderiert Jessy Wellmer. Als Kommentatoren fungieren Andreas Witte und Christian Dexne.