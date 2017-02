Abspecken auf RTL2: Neue Abnehmformate im Free-TV

Auf RTL2 wird abgespeckt. Gleich zwei neue Formate bringt der Sender ins TV: "Die Diättester" und "Meine Eltern, ihre Kilos und ich".



Die neuen RTL2-Sendungen zum Thema "Abnehmen" begleiten Menschen, die zu viel auf die Waage bringen und die bereits erfolglos Diäten ausprobiert haben. In "Die Diättester" und "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" unterstützen Coach und Diplom-Sportwissenschaftler Felix Klemme Abnehmwillige auf dem Weg zur Traumfigur.

In jeder Folge von "Die Diättester" testen jeweils drei Kandidaten eine populäre Diätmethode, die mit einem Sportprogramm kombiniert wird. Bei wem funktioniert die Balance-Diät, wer nimmt mit fettarmer Ernährung ab, wer lässt Kohlenhydrate, Milchprodukte und alle künstlich erzeugten Lebensmittel weg und bei wem purzeln die Pfunde, wenn er nur noch die Hälfte isst? Die Kandidaten haben zwischen zehn und 25 Kilo Übergewicht. Zu Beginn des achtwöchigen Abnehmprogramms entscheiden sie, welche Diät sie testen wollen. Mit Hilfe von exakten Plänen führen die Kandidaten Tagebuch über Erfolg und Misserfolg. Motivationshilfe geben Diplom-Sportwissenschaftler Felix Klemme und Moderatorin Aleksandra Bechtel. "Die Diättester" startet am Mittwoch, dem 1. März auf RTL2 um 22.15 Uhr.





In "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" holte Felix Klemme Eltern aus ihrer Wohlfühlzone und coacht sie sechs Monate lang, damit sie ihren Körperumfang in den Griff bekommen. Das Ziel: Spaß an Bewegung mit der ganzen Familie. Am Ende wird mit Hilfe der Waage überprüft, ob genügend Pfunde gepurzelt sind. Das Format läuft ab Dienstag, dem 28. Februar, an gleicher Stelle.