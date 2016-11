Adblock: Sieg auch gegen Spiegel Online

Werbeblocker im Internet bleiben weiter ein Fall für die Gerichte, doch mit Spiegel Online musste das nächste Medium eine Niederlage gegen den Adblock-Entwickler Eyeo hinnehmen.



Für die Verlage ist sie essenziell, für den Nutzern meist lästig: Die Werbung. So ist der Erfolg von Werbeblockern im Internet keine Überraschung, für die Publisher dennoch ein Schlag für das Konto, da so eine wichtige Einnahmequelle langsam zu versiegen droht. Vor allem der Entwickler der beliebteste Software Adblock Plus, Eyeo, steht dabei im Fokus der Medienhäuser, die bereits mehrere Klagen eingereicht haben. Das Resultat ist bisher jedoch fast immer das gleiche: Die Klagen werden abgewiesen. Deshalb ist das jüngste Urteil im von Spiegel Online angestrengten Prozess keine Überraschung.