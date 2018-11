AfD-"Newsroom" im Bundestag produziert Nachrichten für "Fans"

In den Echokammern der AfD wird nicht nur auf die "Altparteien" geschimpft und Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht. Weidel, Gauland und ihre Fraktionskollegen haben im Internet auch eine treue Fan-Basis, die jubiliert und Herzchen postet.



"Liebesgrüße aus Berlin", "es sollte nur noch AFD geben", Smileys mit Herzchen auf den Augen und Zeichentrick-Kuscheltiere: In der Kommentarspalte neben dem Livestream feuern die Anhänger der AfD heute aus allen Rohren. Doch da kommt nicht nur Liebe raus. Ein Besucher der Facebook-Seite der AfD-Bundestagsfraktion schreibt: "abtreten Merkel und ins russische Arbeitslager !!!!!!".