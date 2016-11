"Akte": Ulrich Meyer verlässt Sat.1-Magazin

Eine Ära geht zu Ende. Ulrich Meyer verabschiedet sich von dem Sat.1-Magazin "Akte". Ein Nachfolger ist ebenfalls bereits gefunden.



Moderator Ulrich Meyer schließt mit dem Kapitel "Akte" ab. Zum Ende des Jahres verabschiedet er sich vom Sat.1-Magazin. Im TV bricht damit nach nahezu 22 Jahren und 1070 Sendungen eine neue Ära an. Seinen Ausstieg begründet Meyer damit, sich endlich vermehrt seinem Privatleben zuwenden zu möchten. Dennoch weiß er die vergangenen Jahre bei "Akte" zu schätzen: "Es ist ein ungeheures Glück für einen Journalisten, Moderator und Produzenten, in intensivem Teamwork ein Langzeitformat entwickelt zu haben, das läuft und läuft und läuft - und das sich noch dazu der so oft und so dankbar geäußerten Wertschätzung des Publikums erfreut."