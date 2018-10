"Aktenzeichen" gewohnt stark – aber "The Good Doctor" überrascht

Dass der Kriminalklassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" auf großes Interesse stößt, ist bekannt - aber der starke Start der neuen Vox-Serie "The Good Doctor" war die Überraschung vom Mittwoch.



Klare Sache für das ZDF-Kriminalmagazin "Aktenzeichen XY... ungelöst": Mit 5,24 Millionen Zuschauern setzte sich der Fernsehklassiker am Mittwochabend um 20.15 Uhr an die Spitze der TV-Sendungen. Der Marktanteil betrug 18,2 Prozent. Moderator Rudi Cerne rief am Mittwoch in einer monothematischen Ausgabe zur Mithilfe insbesondere bei der Suche nach vermissten Kindern auf.