Aktuelles und Eigenproduktionen online EU-weit besser verfügbar

Auf EU-Ebene wurde an diesem Donnerstag beschlossen, dass künftig mehr Radio- und TV-Sendungen im EU-Ausland online verfügbar sein werden.



Europäische Radiohörer und Fernsehzuschauer können online künftig auf mehr Sendungen aus dem EU-Ausland zugreifen als bisher. Unterhändler der EU-Staaten, der EU-Kommission und des Europaparlaments einigten sich am Donnerstag darauf, dass die Lizenzierung dafür einfacher werden soll. Für Nutzer im Ausland sind bislang viele Inhalte gesperrt.