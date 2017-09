Alexa für die Nase

Statt zu Hause einen Lautsprecher mit Befehlen und Bestellungen zu erfreuen, könnten Nutzer demnächst Alexa auf der Nase tragen und so überall mit hin nehmen. Außerdem plant Amazon noch andere Gimmicks für dieses Jahr.



Wie die Financial Times berichtet, plant Amazon eine smarte Brille nach dem Vorbild von Google Glass. Die Brille soll mit Knochenschall-Kopfhörern ausgestattet sein. Die erlauben es dem Träger, auch ohne direkten Kontakt zum Ohr der Stimme Alexas zu lauschen, da diese über den Schädelknochen geleitet wird.