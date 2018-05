"Alexa" steuert Polks neues TV-Soundbar-System

Das neuste Produkt im Repertoire des Herstellers Polk ist die "Command Bar". Das TV-Soundbar-System wirbt mit Surround Sound und Alexa Sprachsteuerung.



Hersteller Polk präsentiert sein neustes Produkt. Die "Command Bar" soll seinen Nutzer ein TV-Soundbar-System bieten, dass mit allen gängigen TV-Modellen kompatibel ist. Der Hersteller wirbt mit einem Produkt, das neben dem Wireless-Subwoofer eine Sprachsteuerung mitbringt.