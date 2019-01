Alf fliegt aus dem Dschungelcamp – aber nicht im Ufo

Die Zuschauer haben den Mann mit der legendären Synchronstimme, Tommi Piper, aus dem RTL-Dschungelcamp gewählt. Tommi nimmt es gefasst.



Tommi Piper (77) muss als dritter Kandidat das RTL-Dschungelcamp verlassen. Die deutsche Synchron-Stimme des außerirdischen Serienhelden "Alf" bekam am Sonntagabend bei der Fernsehshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" die wenigsten Stimmen. Piper nahm seinen Rauswurf aus dem australischen Dschungelquartier gefasst, fast gut gelaunt zur Kenntnis. Er hatte zuvor angekündigt, die Show später in einer Reportage zu beschreiben - und zwar so, "wie es wirklich war".