"Alien", "Gladiator" - Regiestar Ridley Scott wird 80

Ruhig wird es um Ridley Scotts 80. Geburtstag kaum zugehen. Der Regisseur muss nachdrehen, denn Kevin Spacey wird aus seinem neuen Film rausgeschnitten. Der Altmeister macht keine Kompromisse.



Seinen neuesten Spielfilm "Alles Geld der Welt" hatte Regisseur Ridley Scott schon viele Wochen vor seinem 80. Geburtstag fertig geschnitten. Die Promo-Tour für das Entführungsdrama war geplant, der Starttermin in den US-Kinos auf den 22. Dezember festgelegt.



Doch dann wurden Ende Oktober massive Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den Schauspieler Kevin Spacey laut - und Scott griff zu radikalen Maßnahmen. Der Regisseur, der an diesem Donnerstag (30. November) seinen runden Geburtstag feiert, schneidet derzeit alle Szenen mit Spacey als Ölmilliardär Jean Paul Getty raus und lässt sie von Christopher Plummer nachdrehen.