Aliens in HD – Sky Pop-up Sender startet

Heute startet der Sky Pop-up Sender "Sky Cinema Alien HD" – alle Teile der Alien-Saga sowie deren Spin-Offs bzw. Prequels werden in hochauflösenden Bildern gezeigt.



Kaum ein außerirdisches Monster beherrscht die Filmwelt seit so langer Zeit wie das "Alien". Vor fast 40 Jahren kroch es das erste Mal über die Leinwand. Neben dem völlig neuen Artdesign eines Außerirdischen machte vor allem Sigourney Weaver als erste Actionheldin Eindruck.