Alleingang für den Stuttgarter Jubiläums-"Tatort"

Der "Tatort" hat es für die ARD mal wieder gebracht: Mehr als neun Millionen Menschen interessierten sich für den Stuttgarter Krimi.



Zehn Jahre bereits bilden Felix Klare und Richy Müller im Stuttgarter "Tatort" ein Team - Ermüdungserscheinungen sind jedenfalls noch nicht zu spüren. Am Sonntag verfolgten ab 20.15 Uhr 9,22 Millionen Zuschauer im Ersten den 22. Einsatz der beiden Kommissare Lannert und Bootz, die den Mord an einem Anlageberater aufzuklären hatten - der Marktanteil betrug 26,0 Prozent. Die "Tagesschau" hatten allein im Ersten zuvor 6,96 Millionen Menschen (21,0 Prozent) eingeschaltet.