Alles aus Liebe: Sky bringt Pop-Up-Channel zum Valentinstag

Es wird gefühlvoll – und vielleicht auch ein wenig frivol: Eine Woche lang feiert Sky die Liebe mit einem eigenen Sender: Vom 8. bis 14. Februar wird es auf "Sky Cinema in Love" die schönsten Liebesfilme der letzten Jahrzehnte geben – und eine Prise Sado-Maso.



Sky richtet rund um den Valentinstag einen eigenen Sender mit herzerwärmenden Blockbustern rund um die Zweisamkeit ein: Mit dabei sind sowohl "Message in a Bottle" mit Kevin Costner und Robin Wright als auch "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht" mit Josh Duhamel und Julianne Hough.

Des weiteren gibt es ein Liebes-Abenteuer in einsamer Wildnis: "Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us" mit Idris Elba und Kate Winslet. Verführerisch bis frivol dagegen wird es in "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust", dem Finale der sensationell erfolgreichen S&M-Trilogie. Am Samstag feiert die brandaktuelle Fantasyromanze "Letztendlich sind wir dem Universum egal" seine exklusive TV-Premiere auf Sky Cinema.



Der Pop-Up-Channel "Sky Cinema in Love" ersetzt ab Freitag in der Woche bis zum Valentinstag den Sender Sky Cinema Emotion. Darüber hinaus sind viele der Hits On Demand und mit dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

Die Highlights auf "Sky Cinema in Love"



Freitag, 8. Februar:



20.15 Uhr: "Message in a Bottle"



22.25 Uhr: "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht"





Samstag, 9. Februar:



20.15 Uhr: "Die nackte Wahrheit"



21.55 Uhr: "Hitch - Der Date Doktor"



Sonntag, 10. Februar:

20.15 Uhr: "Zwei an einem Tag"



22.05 Uhr: "Wie schreibt man Liebe?"



Montag, 11. Februar:



20.15 Uhr: "Meine erfundene Frau"



22.15 Uhr: "Umständlich verliebt"





Dienstag, 12. Februar:



20.15 Uhr: "Manhattan Love Story"



22.00 Uhr: "Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us"





Mittwoch, 13. Februar:



20.15 Uhr: "Letztendlich sind wir dem Universum egal"



21.55 Uhr: "50 erste Dates"





Donnerstag, 14. Februar:



20.15 Uhr: "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust"



22.05 Uhr: "Freunde mit gewissen Vorzügen"