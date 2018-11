Am Wochenende beginnt im ZDF die Wintersportsaison

Am kommenden Wochenende kommt die Wintersportsaison 2018/2019 nun richtig in Fahrt. An beiden Tagen führt Moderator Rudi Cerne durch einen langen Wintersporttag.



Im Fokus von "ZDF SPORTextra" am Sonnabend (24. November) und Sonntag (25. November) stehen die Nordischen Wettbewerbe im finnischen Ruka, die Übersee-Rennen der alpinen Damen (Lake Louise/Kanada) und Herren (Mount Killington/USA) sowie der Rodel-Weltcup in Innsbruck-Igls. Dazu kommen Zusammenfassungen vom Eisschnelllauf-Weltcup in Tomakomai/Japan.