Amazon Music bietet jetzt UHD-Sound an

Seit Einführung des Digital Audio hat sich in der Musikindustrie einiges getan. Nun bietet Amazon Music als erster Streamingdienst Musik in Ultra HD an. Was kostet es für wen?



Seit rund einer Woche bietet Amazon Music ein neues Klangerlebnis für seine Kunden: Mit Amazon Music HD seien jetzt auch musikalische Nuancen zu hören, die durch die Komprimierung für das digitale Streamen bisher nicht wahrnehmbar waren. Den Anspruch stelle der Streamingdienst immer an die qualitativ hochwertigste Aufnahme, sodass die Musik jetzt wie in der Originalaufnahme zu hören sei. Die Audioqualität sei letztendlich abhängig vom jeweiligen Endgerät, auf dem die Musik abgespielt würde. Meldungen zu diesem Thema

Nach Echo-Aus: Neuer Musikpreis mit einem Gallagher in der Jury

Genialer "Klempner" an der Gitarre - Mark Knopfler wird 70

Chinesischer Tencent-Konzern will bei Universal Music einsteigen

Amazon Music HD sei mit einer Vielzahl Geräten kompatibel, wie z.B. Desktop, Mobil (iOS & Android), ausgewählten Echo-Geräten, Fire TV und Fire Tablets. Einige Drittanbieter schließe das damit ein, u.a. die meisten Produkte von Denon und Marantz mit eingebauter HEOS-Technologie, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser und weitere.



Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft zahlen für Amazon Music HD 12,99 EUR/Monat, Neukunden ohne Prime-Mitgliedschaft 14,99 EUR/Monat. Kunden mit einer Standard- oder Familienmitgliedschaft von Amazon Music Unlimited zahlen dagegen pro Monat 5 EUR zusätzlich zur regulären monatlichen Gebühr. Außerdem können Mitglieder von Amazon Music Unlimited in den USA, Großbritannien, Deutschland, Österreich und Japan für eine begrenzte Zeit 90 Tage lang ohne zusätzliche Kosten auf Amazon Music HD upgraden. Neue Amazon Music-Kunden können Amazon Music HD ab sofort 90 Tage gratis streamen.