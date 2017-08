Amazon Music überträgt DFB-Pokal

Am kommenden Wochenende steigt die erste Runde des DFB-Pokals und damit steigt auch Amazon Music in den Wettbewerb ein. Der Internet-Gigant hatte sich die Audio-Rechtepaket der DFL fürs Internet gesichert.



Am Freitag, den 11. August, um 19 Uhr startet die erste Runde der neuen DFB-Pokal-Saison. Mitglieder von Amazon Music Unlimited können sämtliche Partien des Wettbewerbs im Audio-Stream verfolgen.