Amazon: Neue Horror-Serie basiert auf bekanntem Podcast

Amazon dreht eine neue Horror-Serie im Anthologie-Stil. Produziert wird "Lore" unter anderem von "Walking Dead"-Machern. "Lore" beruht auf einem beliebten Podcast.



Bei Amazon erscheint bald eine neue Horror-Serie mit dem Namen "Lore". Die Serie im Anthologie-Stil ohne Skript erzählt von verstörenden und paranormalen Gegebenheiten. Sie basiert auf einem Podcast mit über 2,5 Millionen Hörern im Monat. Nächstes Jahr soll die Produktion in Deutschland, Österreich, USA, Großbritannien und Japan bei Amazon Prime Video erscheinen.