Amazon: Neuer Fire-TV-Stick kommt mit Alexa-Sprachsteuerung

Online-Händler Amazon baut sein TV-Streaming-Angebot weiter aus und veröffentlicht die nächste Generation des Fire-TV-Stick. Herausragendes Merkmal soll die Sprachsteuerung über Alexa werden, welche das Navigieren durch die Apps noch leichter machen soll.



Der Fire-TV-Stick ist für Amazon eine Erfolgsgeschichte. In den USA ist der Stick laut dem Online-Händler die Nummer Eins unter den Streaming-Media-Playern und diese Geschichte soll nun mit der nächsten Generation fortgeschrieben werden, wie Amazon am Donnerstag verkündete. Dabei setzt der neue Fire-TV-Stick neben einer weiter verbesserten Technik vor allem auf die Alexa-Sprachsteuerung.