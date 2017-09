Amazon Prime: "Kevin Can Wait" kommt zurück

Die erfolgreichste Comedy-Serie der USA geht in die zweite Runde. Im Oktober können auch deutsche Zuschauer Kevin James wieder in seiner Rolle als pensionierter Cop erleben.



In den USA war es die erfolgreichste Comedy-Serie des Jahres 2016 "Kevin Can Wait". Nun gibt es auf Amazon Prime bald die neue Staffel. Am 17. Oktober soll die Premiere in Deutschland sein. Danach folgt jeden Dienstag eine neue Episode in deutscher Synchronfassung und englischer Original.