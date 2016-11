Amazon Prime Video: Zweite Staffel von "Life in Pieces" startet

Heute startet bei Amazon Prime Video exklusiv die zweite Staffel der Comedy-Serie "Life in Pieces". Auch in den neuen Folgen geht es mitunter skurril zu.



Bei Amazon Prime startet exklusiv die zweite Staffel der Comedy-Serie "Life in Pieces". Die Serie handelt von den witzigen, netten, aber auch peinlichen Momente im Leben einer Familie. Der Inhalt der Folgen besteht aus vier kurzen Geschichten, die jeweils aus dem Blickwinkel eines anderen Familienmitglieds erzählt werden.