Amazon Prime Video zeigt Fantasy-Dramaserie Good Omens

Die mehrfach prämierten Schauspieler Michael Sheen (Masters of Sex, Passengers) und David Tennant (Broadchurch, Doctor Who) werden zwei Hauptrollen in der sechsteiligen humorvollen Fantasy-Dramaserie Good Omens besetzen. Die Serie soll 2019 bei Amazon Prime Video Premiere feiern.



Neil Gaiman (American Gods), der auch als Showrunner fungieren wird, hat die Comedy-Horrorserie geschrieben. Sie basiert auf dem Roman Good Omens von Terry Pratchett. Die Serie wird von den BBC Studios in Zusammenarbeit mit BBC Worldwide produziert. Meldungen zu diesem Thema

Eurosport-Bundesliga für Amazon Prime-Mitglieder

Amazon sichert sich Rückkehr der "Bullyparade"

"Bullyparade" kommt 2018 zu Amazon

Michael Sheen spielt die Rolle des leicht pingeligen Engels und Buchhändlers Erziraphael. Seinen Konterpart, den schnelllebigen Dämon Crowley wird von David Tennant gespielt Die Beiden führen ihr Leben seit Anbeginn der Zeit unter den Sterblichen auf der Erde und haben sich an deren Lebensstil und aneinander gewöhnt. Aber nun soll am Samstag kurz vor dem Abendessen die Welt untergehen. Die Armeen des Guten und des Bösen versammeln sich, Atlantis steigt empor und die Gemüter erhitzen sich. Die Reiter der Apokalypse wollen losreiten. Es würde alles nach Plan laufen, wenn nicht jemand scheinbar den Antichristen verlegt hätte.



Das Buch hat Neil Gaiman adaptiert und als Regisseur fungiert Douglas Mackinnon.