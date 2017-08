Amazon Prime verpflichtet Orlando Bloom für "Carnival Row"

Der Schauspieler Orlando Bloom ist insbesondere durch seine Rollen "Herr der Ringe"- und "Fluch der Karibik" bekannt. Nun wird er Hauptdarsteller und Produzent der Fantasyserie bei Amazon Prime Video.



Orlando Bloom wird den Polizeikommisar Rycroft Philostrate verkörpern, der in der fiktiven Stadt Burgue lebt. Obwohl in der Zukunft spielend, soll der Handlungsort äußerlich stark an das London des 18. Jahrhunderts - des Viktorianischen Zeitalters erinnern. Als Kommissar soll Rycroft den Mord am Showgirl aufdecken.