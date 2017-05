Amazon Studios: Neue Comedy mit Danny DeVito und Jeff Goldblum

Amazon Studios plant munter weiter an neuen Projekten. In der Entwicklung befindet sich nun eine neue Comedy-Serie mit Danny DeVito und Jeff Goldblum in den Hauptrollen.



Danny DeVito ("It's Always Sunny in Philadelphia") und Jeff Goldblum ("Grand Budapest Hotel") verschlägt es zu Amazon. Wie Amazon Studios berichtet, entwickle man derzeit zusammen mit Imagine Television eine halbstündige Comedy-Serie, die bislang allerdings noch ohne Titel auskommen muss. Für die Serie zeigt sich Tim Long ("Die Simpsons") verantwortlich und natürlich wird sie exklusiv über Amazon Prime Video zur Verfügung stehen. Meldungen zu diesem Thema

Während der Titel noch ein Geheimnis ist, ist von der Handlung zumindest ein wenig bekannt. Demnach spielen Jeff Goldblum und Danny DeVito die Kultmusiker Matt Downey und Arlo Finkmann, die gezwungen sind, wieder gemeinsam aufzutreten, obwohl sie sich bereits seit Jahren abgründig hassen. Ihr Comeback unterstützen Menschen, die "genauso brillant, aufbrausend und liebenswert" sind, wie die beiden Musiker: ihre Frauen, Ex-Frauen, Kinder, Manager, Freunde und Affären.