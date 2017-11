Amazon: Superheldenserie "The Boys" wird in Auftrag gegeben

Das US-amerikanische Unternehmen Amazon produziert schon seit einiger Zeit eigene Serien unter dem Label "Prime Original". Nun wird mit "The Boys" eine neue in Auftrag gegeben.



"Die Jungs" sind eine Bürgerwehrtruppe, die sich in einer Zeit zusammentut, in der Superhelden ihre dunklen Seiten ausspielen und ihre Macht nicht nur für Gutes verwenden. Dabei haben sie ihnen eigentlich wenig entgegenzusetzen, außer ihrem blanken Arbeitermut.