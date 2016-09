Amazon gibt drei neuen Serien grünes Licht

Amazon ist im Shopping-Fieber. Die aktuelle Pilot Season verbuchte der Internetriese als großen Erfolg und ordert deshalb nun gleich drei Serien auf einmal.



Die aktuelle Pilot Season bei Amazon Prime Video stieß auf das bislang größte Interesse in der Geschichte der Amazon Pilot Seasons, wie der Streamingdienst mitteilte. Daher ist der nächste Schritt kaum verwunderlich: Amazon bestellt gleich drei Serien in einem Zug und gibt damit grünes Licht für seine neuen Originals "I Love Dick", "Jean-Claude Van Johnson" und "The Tick".