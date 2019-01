Amazon: kostenloses Videoportal und Games zocken via Cloud

Amazon arbeitet weiter an seiner Internet-Herrschaft. Eine eigene Plattform für Online-Gamer soll das Imperium von Jeff Bezos wachsen lassen. Darüber hinaus gibt es einen neuen Gratis-Streaming-Dienst bei dem Konzern.



Setzt Amazon nun sein langjähriges Ziel, einen Amazon Game-Streaming-Service zu entwickeln, in die Tat um? Es sieht ganz so aus. Wie "The Information" berichtet, arbeitet das US-Unternehmen an einem Dienst für Videospiele.