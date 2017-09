Amazon rüstet auf – das können die neuen Geräte

Amazon hat seine neue Alexa-Hardware vorgestellt. Es gibt nun drei neue Echo Modelle, Alexa-Zubehör und ein neues Fire TV mit HDR.



Gestern Abend in Seattle hat Amazon diverse neue Alexa-fähige Produkte in unterschiedlichen Kategorien vorgestellt. Mit gleich drei neuen Echo Geräten, einem speziellen Adapter für Festnetztelefone, den neuen Echo Buttons sowie der Veröffentlichung von Programmierschnittstellen für neue Gadgets stand der Cloud-basierte Sprachdienst Alexa im Mittelpunkt der Produktoffensive. Das neue Amazon Fire TV kombiniert zudem erstmals Alexa-Sprachsteuerung, die Wiedergabe von 4K-Inhalten und HDR-Technologie.

Alexa für die Nase



Echo Show

Echo und Echo Plus

Echo Connect

Echo Buttons

Fire TV

Der Echo Show hat ist ein Gerät mit einem 7-Zoll-Display. Dank diesem kann es etwa Video Flash Briefings mit Nachrichten von der ARD Tagesschau oder ZDF heuteXpress, Musiktexte, Bildübertragungen von Smart Home-Kameras, Fotos, Wettervorhersagen oder Einkaufs- und To Do-Listen anzeigen. Zwar lassen sich auch längere Videos wie Filme darauf ansehen, darin sieht Amazon aber eher nicht den Zweck.Im Gerät sind Dolby-Lautsprecher untergebracht. Sie sollen für raumfüllenden Klang sorgen. Die Fernfeld-Sprachtechnologie der zweiten Generation mit Richtstrahltechnologie und Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass der Nutzer von überall im Raum klar zu hören ist, selbst wenn Musik läuft.Passend zum neuen Modell bietet Amazon auch eine Vielzahl neuer Funktionen an: Mit Calling und Messaging können Kunden von Echo Show zu Echo Show oder zur Alexa App Videotelefonate führen oder Anrufe zwischen Echo, Echo Dot und der Alexa App tätigen beziehungsweise Textnachrichten versenden. Mittels Drop In erfolgt der unkomplizierte Austausch zwischen Echo-Geräten im gleichen Haushalt, um beispielsweise anzufragen, wann das Essen fertig ist. Außerdem gibt es speziell für das Display optimierte Skills, etwa von der Tagesschau, Deutsche Bahn, comdirect, Das Örtliche, KitchenStories, Mercedes, Ring und TorAlarm.Echo Show kann ab sofort auf www.amazon.de/echoshow für EUR 219,99 vorbestellt werden. Der Versand an Kunden startet am 16. November.Ebenfalls wurde die zweite Generation von Amazon Echo präsentiert. Sie ist jetzt noch kompakter und wird mit verschiedenen Farben und Oberflächen verkauft. Außerdem wurde die Lautsprecherarchitektur sowie das Dolby Processing verbessert. Auch der Preis hat sich auf 99,99 Euro reduziert.Echo Plus ist zusätzlich mit einem integrierten Smart Home Hub ausgestattet, der eine kinderleichte Anbindung von smartem Zubehör garantiert. Auf Befehl sucht Alexa automatisch alle kompatiblen Komponenten wie Lichter oder Stecker und richtet sie selbsttätig ein. Der Echo Plus kostet 149,99 Euro.Beide Lautsprecher nutzen ebenfalls die Fernfeld-Sprachtechnologie der zweiten Generation mit kombinierter Richtstrahltechnologie und Geräuschunterdrückung.Neben der neuen Calling und Messaging-Funktion lassen sich nun auch sogenannte Routinen nutzen. Mit nur einem Sprachbefehl kann dann eine Kombination von Aktionen ausgelöst werden, etwa das morgendliche Einschalten von Licht und Kaffeemaschine und parallele Vorlesen der Nachrichten.Der Echo Connect ist ein Zubehör, was aus jedem Echo ein Telefon mit Freisprecheinrichtung macht. Er funktioniert mit einer klassischen Telefonleitung als auch mit VoIP. Ohne einen einzigen Knopfdruck kann Alexa dann jeden Anschluss aus der Kontaktliste anrufen. Dem Empfänger wird die eigene Festnetznummer als Identifizierung angezeigt. Ruft ein Bekannter auf dem Anschluss zuhause an, nennt Alexa dessen Namen aus der Kontaktliste. Das Gespräch lässt sich dann ganz einfach per Sprachbefehl annehmen.Der Echo Connect ist ab 2018 erhältlich.Die Echo Buttons sind ebenfalls Zubehör. Sie bieten die Möglichkeit, um mit der Familie oder Freunden gemeinsam zu spielen. Sie lassen sich etwa als Buzzer für Quizspiele nutzen.Echo Buttons werden im Doppelpack 19,99 Euro kosten und zum Weihnachtsgeschäft in Deutschland erhältlich sein.Das neue Fire TV kommt im neuen rautenförmigen Design und bietet ab sofort neben 4K Ultra HD-Streaming auch HDR. Mit einem Preis von nur 79,99 Euro ist es im Vergleich zum Vorgängermodell sogar günstiger. Kunden haben damit Zugriff auf mehr als 200.000 Serienfolgen und Filme, sowie mehr als 7.000 Apps, Kanäle und Alexa Skills.Mit der Alexa Sprachfernbedienung kann das Fire TV zudem Smart Home-Geräte von Anbietern wie Philips Hue, TP-Link und tado steuern. Demnächst unterstützt es außerdem Smart Home-Kameras und ermöglicht damit Live Video-Feeds von kompatiblen Produkten von Ring, Nest und Logitech.Das neue Fire TV ist ab sofort zur Vorbestellung unter www.amazon.de/firetv für nur 79,99 Euro verfügbar und wird ab 25. Oktober versandt.