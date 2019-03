Amazon startet 2. Staffel von American Gods

Ab Montag kämpfen neue und alte Götter in der zweiten Staffel von American Gods bei Prime Video um die Vorherrschaft unter den Menschen.



Basierend auf dem Bestseller von Neil Gaiman erzählt die Drama-Serie American Gods von einem Machtkampf der alten und neuen Gottheiten. Die zweite Staffel des Prime Originals startet am 11. März bei dem Video-Streaming-Service, wie Amazon am Freitag mitteilte. Jede Woche kommt dann eine neue Episode dazu.