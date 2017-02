Amazon stellt "Sneaky Pete" auf Deutsch bereit

Im Fernsehen hat sich "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston seit dem Ende der Erfolgserie rar gemacht. Mit "Sneaky Pete" kehrt Cranston nun bei Amazon Prime zurück, die deutsche Synchronfassung startet dabei Mitte Februar.



Mit "Sneaky Pete" ist Bryan Cranston nach dem Ende von "Breaking Bad" wieder im Serienformat zu sehen. Bereits seit dem 13. Januar ist die Dramaserie in der englischen Originalfassung verfügbar. Vom 17. Februar an auf wird Amazon Prime Video seine Eigenproduktion auch auf deutsch zum Abruf bereitstellen.