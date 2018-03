"And the Oscar goes to..." - So werden die Preisträger gewählt

Der Weg in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences führt über eine Oscar-Nominierung, über Empfehlungen oder besondere Verdienste um den Film. Man kann sich keine Mitgliedschaft erkaufen, man wird berufen. Danach folgt ein exakt festgelegtes Prozedere zur Ermittlung der Gewinner.



Jeweils am Dienstag vor der Vergabe der Oscars müssen die Stimmzettel der mehr als 8400 Mitglieder der Akademie eingegangen sein. Sie können in einer Endrunde in allen 24 Kategorien von Kamera bis bester Film abstimmen. Die meisten Nominierungen waren zuvor von den einzelnen Branchen gewählt worden. Es gibt 17 Berufszweige, darunter stellen die Schauspieler und die Produzenten die größten Gruppen.