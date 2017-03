Anga Com 2017: Kongressprogramm veröffentlicht

Zwei Monate vor Start nimmt die Anga Com konkrete Formen an. Nun gaben die Veranstalter der Kongressmesse das genaue Programm bekannt. Bereits die Auftaktveranstaltung wartet mit hochkarätigen Namen auf.



Der Countdown bis zum diesjährigen Start der Anga Com läuft. In über zwei Monaten öffnet die Kongressmesse für Breitband, Kabel und Satellit ihre Pforten und seit Mittwoch ist auch klar, was die Teilnehmer und Gäste zwischen 30. Mai und 1. Juni 2017 in Köln erwarten wird. Denn die Veranstalter haben nun das Programm bekannt gegeben.