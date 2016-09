Anga Com: 2017 mit räumlichen Veränderungen

Nach der Anga Com ist vor der Anga Com: Wenn die Fachmesse für Kabel, Satellit und Breitband im nächsten Jahr ihre Tore öffnet, kommen auf Besucher und Aussteller große räumliche Veränderungen zu.



Nach der Anga Com ist vor der Anga Com: Nachdem sich die Fachmesse in diesem Jahr von ihrem alten Ausstellungsort verabschiedete, laufen schon wenige Monate später längst die Vorbereitung für die nächste Veranstaltung. 2017 wird die Fachmesse für Kabel, Satellit und Breitband mit einer räumlichen Veränderung aufwarten: Für das neue Jahr steht der Umzug in neue Messehallen auf dem Plan.