Anga will digitale Zukunftsoffensive unterstützen

Die von der Netzallianz verkündete Offensive für eine Digitales Deutschland findet den Zuspruch der Anga. Der Verband der Deutschen Kabelnetzbetreiber sieht im Wettbewerb die beste Förderung und warnt vor einer einseitigen Festlegung auf eine Anschlusstechnologie.



Bis 2025 sollen Gigabit-Geschwindigkeiten im Internet in Deutschland zum Alltag gehören. So sieht es die von der Netzallianz am Dienstag verabschiedete Zukunftsoffensive vor, für die ein Investitionsvolumen von 100 Milliarden Euro eingeplant ist. Die Pläne finden auch bei der Anga Zustimmung, wie der Verband der deutschen Kabelnetzbetreiber am Dienstag wissen ließ.