Angefangen als DSF: Sport1 feiert 25. Jubiläum

Seit 25 Jahren gibt es den Sport-Kanal. Sport1 hat sich das Jubiläum zum Anlass gemacht, den nächsten "Doppelpass" ganz im Zeichen dieser Feierlichkeit zu zelebrieren.



"25 Jahre mittendrin" lautet das Motto im Januar bei Sport1. Auch der "Check24 Doppelpass" am 7. Januar steht unter dem Titel. Des Weiteren plant der Sender zahlreiche Einbindungen auf allen Sport1-Plattformen mit Rück- und Ausblicken.