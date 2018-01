Ansturm auf "Friederike" im TV - ARD und ZDF stark

Die Einschaltquoten sind nach einer Woche Unterbrechung wegen technischer Probleme zurück in der Medienwelt - das Orkantief Friederike beherrschte auch das Einschaltverhalten der Zuschauer.



Das Orkantief "Friederike" hat vor allem der ARD ungewöhnlich viele Zuschauer beschert. Der "Brennpunkt" zum Thema "Orkan Friederike - Deutschland lahmgelegt" interessierte am Donnerstagabend um 20.15 Uhr im Ersten 7,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil betrug 23,5 Prozent. Auch der Krimi "Nord bei Nordwest: Waidmannsheil" mit Hinnerk Schönemann lief danach mit 6,67 Millionen Zuschauern (20,2 Prozent) gut. Die "Tagesschau" allein im Ersten hatte zuvor um 20 Uhr 6,06 Millionen (18,5 Prozent).