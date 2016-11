Antenne Frankfurt: Sendelizenz bis 2022 verlängert

Gute Nachrichten für den Radiosender Antenne Frankfurt. Die hessische Landesmedienanstalt hat die Sendelizenz des Programms verlängert. Bis 2022 darf weitergesendet werden.



Radiosender Antenne Frankfurt darf weitersenden. Das beschloss die Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neuen Medien (LPR Hessen) in ihrer jüngsten Sitzung. Sie hat die Zulassung des Hörfunkspartenprogramms bis zum Jahr 2022 verlängert.