Anthony Joshua verteidigt seinen Titel exklusiv live bei Dazn

Der Sportstreamingdienst Dazn hat sich für Deutschland die exklusiven Rechte an einem echten Kampf der Titanen gesichert. Ende März messen sich Joshua und Parker live im Ring.



Anthony Joshua verteidigt aktuell die Titel von IBF, IBO und WBA und kann sich zudem rühmen, Legende Wladimir Klitschko aus dem Ring geschickt zu haben. Alle seine 20 Profikämpfe konnte er durch ein K.O. entscheiden. Doch ist sein Rivale ähnlich erfolgreich. Der Neuseeländer Joseph Parker zählt 18 K.O.s auf 24 Kämpfe auf seinem Konto. Die beiden Boxer kämpfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag am 31. März. Eine genaue Uhrzeit steht noch aus.