Apple: Beim iPhone 8 sollen wieder Glas und Edelstahl dominieren

Zehn Jahre nach Einführung des ersten Smartphones will Apple angeblich wieder zurück zu alten Designideen. Das neue iPhone 8 soll an das iPhone 4 aus dem Jahr 2010 erinnern.



Die taiwanesische Brachenzeitung "Digitimes" will Details zum Aussehen des neuen iPhone 8 erfahren haben. Wie die Zeitung berichtet, plant Apple eine Rückkehr zum Design des iPhone 4 aus dem Jahr 2010. Der Aluminium-Rücken soll demnach einer Glas-Rückseite weichen. Eingefasst werden soll sie von einem Edelstahlrahmen.