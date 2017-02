Apple-Chef hält sich zu AR-Brille bedeckt

Während viele Technik-Unternehmen die virtuelle Realität in den Fokus rücken, glaubt Tim Cook in Augmented Reality eine zukunftsträchtigere Technologie gefunden zu haben. Zu konkreten Plänen, etwa einer AR-Brille, hält sich der Apple-Chef jedoch bedeckt.



Das Eintauchen in eine alternative Wirklichkeit, fernab der tristen Realität, verspricht VR. Während viele Unternehmen in virtuellen Realitäten die Zukunft sehen, sieht Tim Cook in Augmented Reality (AR) das größere Potential. Seinen bereits im September geäußerten Standpunkt untermauerte der CEO von Apple im Gespräch mit dem britischen "The Independent".