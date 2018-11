Apple bringt angeblich das iPhone X zurück

Im Gegensatz zu den beiden neuen iPhones XS und XS Max war das iPhone X für Apple ein Kassenschlager. Und nun soll es nach einem Bericht des "Wall Street Journal" ("WSJ") zufolge wieder produziert werden.



Der Grund dafür seien Abnahmeverpflichtungen, die Apple mit seinem Bildschirmlieferanten Samsung eingegangen sei. Da Apple die Produktion der neuen iPhones erst kürzlich gedrosselt hat, gibt es überzählige Displays.