Apple kauft Musikerkennungs-App Shazam

Bei seiner Assistenzsoftware Siri arbeitete Apple bereits mit Shazam zusammen. Nun hat der Technologie-Gigant den Musikerkennungsdienst im Rahmen eines Multi-Millionen-Deals aufgekauft.



Apple kauft die Musikerkennungs-App Shazam. Der iPhone-Konzern bestätigte den Deal am Montag, ohne einen Preis zu nennen. Die App kann über den Zugriff auf die Mikrofone eines Smartphones den Namen des Songs anzeigen, der gerade in der Umgebung gespielt wird. Dafür wird die Aufnahme mit einer Datenbank aus allen möglichen Musiktiteln auf den Shazam-Servern abgeglichen.