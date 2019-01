Apple nicht auf CES aber trotzdem vor Ort

Die Technik-Messe CES ist nichts für Apple, aber der Werbeplatz vor der Messe ist für den Konzern wichtig, um auf den eigenen Datenschutzanspruch aufmerksam zu machen.



Apple ist auch in diesem Jahr wieder nicht als Aussteller bei der Technik-Messe CES in Las Vegas dabei - der iPhone-Konzern zeigt aber mit einem Datenschutz-Werbebanner unübersehbare Präsenz. "Was auf deinem iPhone passiert, bleibt auf deinem iPhone", heißt es auf einer Hauswand neben dem Messegelände.