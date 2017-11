Apple verschiebt Start des HomePods

Der smarte Lautsprecher sollte zumindest in ausgewählten Ländern eigentlich schon dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum liegen können. Man brauche jedoch "ein wenig mehr Zeit", um das Gerät für die Kunden fertigzustellen, teilte Apple am Freitag mit.



Apple wird seinen vernetzten Lautsprecher HomePod doch nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt bringen. Jetzt soll er in den USA, Großbritannien und Australien ab Anfang 2018 verkauft werden. Ursprünglich war bei der Ankündigung im Juni ein Verkaufsstart im Dezember in Aussicht gestellt worden. Apple machte keine Angaben dazu, was die Probleme sind.