Arte überträgt Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie in 360 Grad

Nach langer Bauzeit und vielen Diskussionen über die Kosten wird am Mittwoch endlich die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Arte zeigt das Konzert live und in 360 Grad.



Arte zeigt das erste Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie live und in 360 Grad. Nach langer Bauzeit eröffnen am Mittwoch ab 18.30 Uhr das NDR Elbphliharmonie Orchester und sein Chefdirigent Thomas Hengelbrock das Haus mit einem Konzert im großen Saal. Mit dabei sind die Gesangssolisten Camilla Tilling, Wiebke Lehmkuhl, Philippe Jaroussky, Pavol Breslik, Bryn Terfel sowie der NDR-Chor und der Chor des Bayerischen Rundfunks.